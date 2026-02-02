巨人の育成４位・河野優作投手＝愛知学院大＝が２日、宮崎キャンプで初のブルペン入り。２軍からのスタートとなったサイド左腕は、直球、ツーシーム、スライダー、チェンジアップを交え４２球を投じ「コースを間違えないように、ゾーンにしっかり投げることを意識した」と振り返った。最速１４８キロの直球とスライダーが武器。「変則的な部分をアピールできるように。対左打者をできるだけイメージしながら投げたい」と「左キ