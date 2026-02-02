少年女子フリー演技する京都・島田麻央＝フラット八戸国民スポーツ大会冬季大会スケート、アイスホッケー競技会第3日は2日、青森県フラット八戸などで行われ、フィギュアの少年女子は中京大中京高の島田麻央（京都）が合計209.88点で優勝した。フリーは139.81点で、ショートプログラム（SP）に続いて1位の得点を出した。2位は星槎国際高の岡万佑子（京都）で、合計193.79点だった。少年男子はSPが行われ、中京大中京高の中田