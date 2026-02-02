きのう告示された滑川市長選挙は、現職の水野達夫市長が、無投票で2回目の当選を果たしました。公共施設や公共交通のあり方など、2期目の課題について聞きました。水野市長「この4年間まいた種を、少しでも大きな花を咲かせたい、そんな思いであります」水野さんは62歳。前回2022年の市長選挙は、当時の現職との一騎打ちを制して初当選しました。「政争の街」といわれる滑川市ですが、今回は20年ぶりに無投票となりました。水野市