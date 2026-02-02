おいしそうな豚汁ですね。富山大学の食堂では、きょうから、豚汁を通常の半額以下の1杯50円で提供しています。その狙いとは、長岡記者がお伝えします。長岡慧記者「学生たちが次々に注文しているのは豚汁です。こちらの食堂ではきょうから期間限定50円で提供されています」具だくさんで栄養たっぷりの食堂の人気メニュー、豚汁。食品の価格高騰が続いている中、富山大学は、学生の懐と健康をサポートしようと、通常は1