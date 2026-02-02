私はチグサ。夫の妹・サナちゃんとジュンセイさんの結婚式で、無事に私たち家族の愛犬モモコを取り戻すことができました。結婚式の慌ただしさにまぎれて、娘のユイカがモモコを保護。ジュンセイさんの姉・ミチルさんが予約してくれていたペットホテルにモモコを預けることができたのです。ジュンセイさんのお父さんは、参列者の前でモモコが私たちの犬であることを明言してくれました。自宅に戻って以降、モモコの管理は厳重になり