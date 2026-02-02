くるりが、2月11日にリリースする15枚目のオリジナルアルバム『儚くも美しき12の変奏』をDolby Atmosによる空間オーディオ配信する。 （関連：YUKI、くるり、SKY-HI、Hi-STANDARD、ILLIT、Saucy Dog……注目新譜6作をレビュー） Apple MusicとAmazon Music Unlimitedでは、Dolby Atmos対応機器にて臨場感あふれるサウンドでアルバムを聴くことができる。 また、本日2月2日21時から放送されるくるりのレ