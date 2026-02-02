義母が泊まりに来る――ママにとっては、かなり気力を使う一大イベントですよね。受け入れられる日数にも、人それぞれ限度があるはず。ではもし、その限度を超える滞在を希望されたら……あなたならどうしますか？第2話キツい義母【編集部コメント】子育てが一段落し、自分の時間を楽しみながら日々パートに励むイツキさん。一見問題のない毎日をおくっているようですが、実は市内には大きな爆弾（義母）が。良義母なら問題ない