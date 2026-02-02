◆ソフトバンク春季キャンプ（2日、宮崎）ソフトバンク上沢直之が今キャンプ初のブルペンで納得の投球練習を行った。直球を中心に約60球。オフからより力強い直球を目指しており、この日も右足に深く体重を乗せて投じる姿も見られた。投球を終え「投げたいところに投げられていたし、やるべきことは明確になっている感じがある」と順調な調整ぶりを強調。昨季チーム3位タイの12勝を挙げた右腕は「去年の成績を全部超えられるよ