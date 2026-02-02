ラグビー元日本代表で、リーグワン2部の九州電力キューデンヴォルテクスに所属するWTB山田章仁（40）が1日、北九州市の大谷球場で無料のラグビー教室を開いた。応募で集まった同市内の小学生50人が参加。指導のサポートとして同市の北筑高ラグビー部と小倉工高ラグビー部の部員も一緒にタックルやパス、ボールキャリーといった基礎プレーを児童へ丁寧に伝えた。参加した熊西小5年の武内翔君は「ラグビーボールを触るのは初め