◆ソフトバンク春季キャンプ（2日、宮崎）ソフトバンクの徐若熙（シュー・ルオシー）投手（25）が2日、春季キャンプ第1クール2日目で初めてブルペン入りした。捕手が座った状態で、スライダーやチェンジアップなど変化球を織り交ぜ45球。先発ローテーション入りを期待される台湾出身の右腕は「6、7割ぐらいで投げた。変化球も直球もいい感覚」と笑顔で振り返った。背番号「18」がついにベールを脱いだ。ブルペンではセットポ