投開票まで1週間を切った衆議院選挙。週末から各党の党首たちが続々と広島入り。広島3区の「ラストサンデー」を追いかけました。■「拍手」2月2日、公示後初めて広島入りした、中道改革連合の野田佳彦共同代表。出迎えたのは、公明党の前代表・斉藤鉄夫共同代表が地盤としてきた、広島3区の支援者たちです。立憲民主党出身の比例前職・東克哉候補の応援に駆け付けました。■中道・野田共同代表「（斉藤共同代表とは）『