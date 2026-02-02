これからの気象情報です。 3日(火)は、次第に雪がやんで日のさすところもありそうです。 ◆警報・注意報 現在、県内全域にカミナリ注意報、広い範囲に大雪・ナダレ・着雪注意報、また下越の沿岸部と佐渡に波浪注意報が出ています。 ◆2月3日(火)天気 ・上越地方 朝のうちは平地も含めて雪が強まり、積雪が増えるでしょう。 その後も昼ごろまでは雪が降りますが、午後は次第にやむ見込みです。 ・中越地方 午前中は