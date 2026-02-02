（森）特集は、2月14日のバレンタインについての話題です。（井上）広島市の百貨店が、世界的なパティシエとコラボして限定チョコレートを作りました。取り入れたのは、広島の日本酒です。■■■【VTR】■■■広島市中区の福屋八丁堀本店で1月31日から始まった「ショコラショー」。有名パティシエが手がけるおよそ50の人気ブランドが並びます。■会社員・20代「8千円ぐらい自分に使っちゃって。気にしないで買っちゃ