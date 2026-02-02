9人組グループ・Snow Manの佐久間大介が初単独主演を務める映画『スペシャルズ』（3月6日公開）の完成披露試写会が2日、都内で開催された。佐久間が、自身が演じた役に運命を感じたと語った。【写真】カッコイイ…モデルガンを携え登場した佐久間大介イベントには、佐久間、椎名桔平、中本悠太（NCT）、青柳翔、小沢仁志、内田英治監督が登壇した。佐久間は、普段は児童養護施設で優しい補助職員として働く伝説の元殺し屋・