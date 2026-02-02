先週、一気に円高に向かった為替相場は、高市首相の発言を受け、円売りの動きが強まりました。2日の外国為替市場は円が売られ、一時1ドル＝155円台半ばまで円安が進みました。高市首相が週末の応援演説で行った「円安で『外為特会』の運用がホクホク状態」「円安だから悪いと言われるが、輸出産業にとっては大チャンス」などの発言が、市場では「円安の進行を容認している」と受け止められました。円相場は先週、日米協調介入への