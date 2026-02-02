巨人・阿部慎之助監督（４６）は２日の宮崎春季キャンプで、一軍の全体練習やその後の居残り特打に熱視線を送った。この日、宮崎春季キャンプ２日目を迎えた巨人。午後からの屋外フリー打撃では、新４番候補と言われている新加入のダルベックが初めて参加した。５６スイングで１３発の柵越えを披露し、周囲をどよめかせた。阿部監督は「力はありそうですけど、少しずつですよね」と語った。全体練習終了後には、屋外球場で個