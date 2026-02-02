【モデルプレス＝2026/02/02】女優の吉高由里子が2月1日、自身のX（旧Twitter）を更新。人気女優のファンイベントに参加したことを報告した。【写真】吉高由里子、人気女優のファンイベント参戦ショット◆吉高由里子、親友・森カンナのファンイベントへ吉高は1月31日に東京・セルリアンタワー東急ホテルにて開催された女優の森カンナのファンイベント『今夜は渋谷で森カンナと』に参加した際のオフショットを投稿。「こっちが緊張