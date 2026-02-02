高市早苗首相が2026年2月1日の「日曜討論」（NHK）の党首討論を急きょ欠席し、自民党の田村憲久政務調査会長代行が代わりに出演した。本来、田村氏は朝9時前から三重県津市内で街頭演説をしている予定だった。そのため、田村氏の移動等のスケジュールと照らし合わせて考えた場合、ひるがえって高市首相の番組欠席が決まったのはいつかがネット上で注目された。田村氏の事務所は、代打出演が決定したタイミングや前日から当日朝にか