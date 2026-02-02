投開票日まで1週間を切った衆院選。2月1日時点で、東海3県で期日前投票をした人は、前回衆院選の同じ時期に比べて増えたと発表されました。各選挙管理委員会によりますと、1日時点での期日前投票者数は、愛知で36万465人、岐阜で11万8066人、三重で6万9187人と、いずれも2024年の衆院選の同じ時期よりも増えました。中でも岐阜市は、有権者全体の12％にあたる4万2000人余りが投票を済ませています。岐阜県選挙管理委員会は