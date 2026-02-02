ドル指数は小幅続伸も、値幅は限定的＝ロンドン為替 週明けのドル指数は、先週末から一段と上昇。トランプ米大統領がタカ派と目されるウォーシュ元FRB理事を次期FRB議長として指名したことが、引き続きドル高圧力として残っている状況だ。ただ、本日これまでのレンジは９７．００８から９７．２９８までと比較的小幅にとどまっている。１０日線が９７．３４６に低下してきており、レジスタンス水準として注目されよう。