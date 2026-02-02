巨人の育成１位・冨重英二郎投手＝ＢＣ神奈川＝が２日、宮崎キャンプで初めてブルペン入りした。２軍スタートとなった左腕は「思った以上にダメだった。真っすぐがダメだと、スライダーのスピードも落ちるし、スプリットも同じ」と振り返った。最速１５１キロでカットボール気味に動く直球が持ち味の左腕。「（綺麗な直球と動く直球）両方操れたら理想。クセ球の真っすぐは自分の長所でもある」と語っていたが、この日は「制御