広島・佐々木泰内野手が２日、“岡本バット”で快音を響かせた。宮崎・日南キャンプ２日目のフリー打撃で８８スイング中９発。昨季終了後から、ブルージェイズ・岡本モデルの新バットを使用する２４年ドラフト１位は「常に強く振ることを意識している。持ち味は長打力なので」と胸を張った。オフは新井監督のアドバイスで筋トレを重視し、体重は１キロ増加。指揮官は「体も大きくなっているように見えるので、楽しみ。去年はい