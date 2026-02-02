検索大手「Google」の元派遣社員の男が、会社の幹部が不祥事を起こしているかのようなウソの内容のメールなどを取引先に送り業務を妨害したとして逮捕されました。捜査関係者によりますと、「Google」日本法人の元派遣社員の石橋弘行容疑者は去年、別の社員になりすまして会社の幹部社員が不祥事を起こしているかのようなウソの内容のメールなどを取引先のおよそ100社に送り業務を妨害した疑いが持たれています。調べに対し、石橋