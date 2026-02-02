「ルフィ」などと名乗る指示役による連続強盗事件で、強盗致死などの罪に問われている犯罪組織の幹部だった男の被告人質問が行われ、男は強盗事件に関与した理由について「組織と違う方向を向いたり、『嫌だ』と言える環境ではなかった」と話しました。犯罪組織の幹部・藤田聖也被告（41）は、2022年から相次いだ「ルフィ」などと名乗る指示役による強盗事件や特殊詐欺事件に関わったとして、強盗致死や窃盗などの罪に問われていま