9人組グループ・Snow Manの佐久間大介が初単独主演を務める映画『スペシャルズ』（3月6日公開）の完成披露試写会が2日、都内で開催された。劇中グループ“スペシャルズ”がそろい、大歓声を浴びた。【写真】カッコイイ…！モデルガンを携え登場した佐久間大介イベントには、佐久間、椎名桔平、中本悠太（NCT）、青柳翔、小沢仁志、内田英治監督が登壇。スペシャルズの5人がそろった。ミラーボールが輝き、主題歌「オドロウゼ