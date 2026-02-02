栃木県宇都宮市で、市内の中学校の男子生徒が別の学校の生徒に暴行を加えているとみられる動画が確認され、市の教育委員会などが調査を始めました。宇都宮市の教育委員会は、市内の中学校の男子生徒が別の学校の生徒に暴行を加えているとみられる動画を確認し、調査を始めたと発表しました。市の教育委員会によりますと、動画は市内の河川敷で去年4月の春休み期間中に撮影されたもので、少年に暴行を加える様子などが記録されてい