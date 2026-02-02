盾を構えた捜査員が見つめる建物。現金を奪って逃走した男が不審な箱を置いていった群馬県の信用金庫です。現場には防護服を着た捜査員が出動するなど、緊張感に包まれました。事件は2日午後1時前、群馬・桐生市にある桐生信用金庫梅田出張所で起きました。黒色の目出し帽をかぶった男が、窓口を乗り越え、カウンター内に入り込み、拳銃のようなものを突きつけ、女性従業員を「お金を出せ、早くしろ」と脅したといいます。近くに住