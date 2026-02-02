東京都内と香港で多額の現金が相次いで狙われた事件。このうち香港で5000万円余りを奪われた事件の発生直後の画像を独自に入手しました。黒い服を着た2人の男が歩く画像。手前の男の右手には黒いカバンのようなものが確認できます。これはJNNが入手した、香港での事件発生直後に撮影されたものです。2人は山口将人被告と下村桂吾被告。先月30日、日本人男性から現金およそ5100万円が入ったリュックを奪ったとされています。香港当