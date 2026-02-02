三重県教育委員会は2日、浴室内の女性を盗撮したなどとして、同県桑名市立中の中村奏太講師（25）を懲戒免職処分にした。県教委によると、中村講師は2024年8月に市内の自宅で入浴中の女性を、同年9月と23年11月にも、脱衣所内などにいたそれぞれ別の女性を盗撮した。中村講師は、性的姿態撮影処罰法違反の疑いで逮捕、起訴されていた。県教委の聞き取りに「被害者に生涯消えない傷を負わせ申し訳ない」と話したという。