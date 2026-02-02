人気アイドルグループのＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲが１日に念願だった初の東京ドーム公演「ＥＮＥＲＧＹ」を行った。芸能界やスポーツ界でも「ふるっぱー」と呼ばれるファンを多く抱える人気っぷり。かねてＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲファンであることを明かしていた女優の志田未来も、東京ドーム公演に参戦したことを、１日夜に投稿したインスタグラムで報告した。コンサートグッズのＴシャツを着用し、東京ドームを背にレ