秋田内陸線は3日の運行情報を発表しました。2日は除雪作業のため終日運休した鷹巣－阿仁合間は、3日は始発から運転する予定です。機械の故障のため除雪作業ができない阿仁合－角館間は3日も終日運休です。3日以降も当面の間、運転再開の見通しはたっていないということです。代行輸送は行われません。利用の際は、最新の運行情報をご確認ください。