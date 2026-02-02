気象庁によりますと、きょう（2日）中国地方の日本海側では午後から雪の予報となっています。また瀬戸内沿岸部の一部地域では午後から雨の予報となっています。 【画像をみる】雪はいつ、どこで降る？2月2日（月）～7日（土）の雪雨シミュレーション RSK山陽放送の宮本大句見気象予報士によりますと、２日から３日にかけて前線が通過するため、中国地方、四国地方に雪雲が広がるということです。 ▶2日（月