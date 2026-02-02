約1万人の裸の男たちが宝木を奪い合う西大寺会陽が今月（2月）21日に開催されます。きょう（2日）、一連の行事の始まりとなる「会陽事始め」が行われました。 【写真を見る】「会陽事始め」宝木を作るため のこぎりなど道具を丁寧に手入れ西大寺会陽は2月15日【岡山】 今年で517回目となる西大寺会陽です。事始めを前に行われた書初め式では、瀬戸内市の書家、奥田雄山さんが勢いのある年になるようにと「万馬奔騰（ばんば・ほ