（台北中央社）台湾が米国からの調達を進めるM1A2T「エイブラムス」戦車について、国防部（国防省）の関係者は1日、中央社の取材に対し、第3陣28両がすでに米国で生産を完了したと明らかにした。陸軍は現在、CM11「勇虎」やM60A3など約1000両の戦車を保有しているが、その多くの運用年数が20年を超えている。このため、M60A3のエンジンやシステム更新の他、約405億2415万台湾元（約2026億2000万円）の予算を組んで「地上最強の戦車