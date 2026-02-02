日本代表MF鎌田大地が所属するプレミアリーグのクリスタル・パレスが、ウォルバーハンプトンに所属するFWヨルゲン・ストランド・ラーセンの獲得で合意したようだ。現地２月１日、英公共放送『BBC』が伝えた。記事によれば、先週の時点で両クラブはこのノルウェー代表ストライカーの移籍に関し、5000万ポンド（約106億円）で基本合意に達しており、残すはパレス側が書面でオファーを送るだけとなっていた。しかし、直前で同クラ