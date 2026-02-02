サンケイアイは、応援広告・センイル広告の申込サイト「StellaAD（ステラアド）」を2026年1月30日にグランドオープンしました。対応エリアの拡大およびサイトの全面リニューアルを実施し、より多くの方が安心して推し活を楽しめるサービスへと進化しています。 サンケイアイ「StellaAD」 グランドオープン：2026年1月30日対応エリア：日本全国および海外（順次拡大）サイトURL：https://stella-ad.shop/ 「St