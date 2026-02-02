大阪3月限 日経225先物52630-760（-1.42％） TOPIX先物3532.0+45.0（-1.25％） 日経225先物（3月限）は前日比760円安の5万2630円で取引を終了。寄り付きは5万3690円とシカゴ日経平均先物（5万3465円）を上回る形で、買いが先行した。その後はロング解消や戻り待ち狙いのショートが入って軟化し、現物の寄り付き直後には5万3330円まで下げたものの、売り一巡後はロングが強まり、前場中盤にかけて5万4270