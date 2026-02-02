2日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比570円高の5万3200円と急騰。日経平均株価の現物終値5万2655.18円に対しては544.82円高。出来高は3307枚となっている。 TOPIX先物期近は3560.5ポイントと前日比28.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は24.37ポイント高で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 532