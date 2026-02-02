2日の外国為替市場のドル円相場は午後7時時点で1ドル＝154円77銭前後と、午後5時時点に比べ13銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝183円58銭前後と6銭の小幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース