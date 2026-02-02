再開発が進むJR広島駅北口で、新しい高層ビルの工事が2月2日に始まりました。■宮脇リポート「広島駅北口です。現在建設中の広島高速5号線の 真横に、高層ビルが建つことになります。」2日に工事が始まったのは、広島市東区二葉の里の一画です。この土地は2013年に、国有地の一般入札で家具大手の「イケア・ジャパン」がおよそ47億円で落札しました。しかしその後、「出店戦略の見直し」により2021年に売却されました。