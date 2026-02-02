2日、長野県山形村に多くの人々が集まっていました。応援演説に到着したのは、自民党・高市総裁です。握手で強く引っ張られ痛めたという右手には、テーピングとサポーターが見えました。■ようやく始まった演説。しかし、近くに救急車が止まった影響で、マイクが使えない状態になってしまい、声を振り絞っての演説となりました。自民党高市総裁「責任ある積極財政、高市内閣、そして初めて自民党の公約に書かれたこの新しい変革