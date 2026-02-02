大相撲の安治川部屋に入門する早大相撲部4年の川副楓馬（22）が2日、東京都新宿区の早稲田キャンパスで会見を行った。春場所（3月8日初日、エディオンアリーナ大阪）の新弟子検査を受検し、前相撲から初土俵を踏む予定。早大相撲部からは、中途退部者を除けば戦前に活躍して1945年（昭20）に引退した元関脇・笠置山以来81年ぶりの力士誕生となる。川副は緊張した面持ちで会見に臨み「私をこれまで応援してくださった方々に心か