熊本県阿蘇市でヒツジの放牧に取り組む農家が、日本人の女性として初めて、国際的な奨学生に選ばれました。 【写真を見る】ヒツジ放牧 5頭から200頭に日本人女性初の農業奨学生に「阿蘇さとう農園」佐藤さん選出世界6大陸に留学へ イギリス発祥で75年以上の歴史がある「ナフィールド国際奨学金制度」の奨学生に選ばれたのは、「阿蘇さとう農園」の佐藤智香さん(38)です。 阿蘇さとう農園 佐藤智香さん(38)「選ばれて