衆院選の投開票日まで、あと6日です。各党の幹部も続々と熊本を訪れています。 【写真を見る】維新・中司幹事長共産・小池書記局長が熊本入り衆議院選挙 1月30日、日本維新の会の中司宏幹事長は維新の政権での役割を「アクセル役」と強調し、スピーディーな政策実現をアピールしました。 日本維新の会 中司宏 幹事長「先般、10％の衆議院の定数削減を提案しましたけど、各党まとまらない。これは速やかに