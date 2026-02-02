熊本市では1月29日から30日にかけニホンザルの目撃情報が10件寄せられていて、市が注意を呼びかけています。1月30日の朝、熊本市南区江越の住宅街で撮影された映像です。1匹のサルが、電線の上を綱渡りするように歩いています。■撮影した人「周りでカラスが騒いでたので、なんだろうと思って周りを見渡したら、電線をサルがつたって歩いていた。目が合うと危険なので危ないんじゃないかと思いました」 動画が撮影された前日に