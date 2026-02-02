2月1日、漫談家の林家ペーが自身のXを更新。なんと、電気が止まっているという。《東京電力赤羽営業所さま今（1月31日朝から） 停電状態で非常に!! 困っております助けて下さい!! 電話をかけても（話が通じなくて） 至近距離の営業所を教えて下さい直接お伺い致します》その後もぺーはポストを連発。《拝啓東京電力赤羽界隈営業所各店さま いい加減苛める（停電）のは止めてく