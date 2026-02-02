Image:Amazon.co.jp こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）では、2026年1月27日（火）9時から2月2日（月）23時59分まで｢AmazonスマイルSALE｣を開催中。現在、災害時やアウトドアで、電子レンジや電気ケトルなど消費電力の高い家電にも対応し、複数台を同時に稼働できる、Anker（アンカー）の｢Solix C2000 Gen 2 Portable Power Sta