去年1年間で過去最悪の被害額となった石川県内の詐欺。年々手口は巧妙化し、高齢者から若者世代にも被害は拡大しています。詐欺の実態と手口を取材しました。「適切な判断と機転を利かせた対応により、詐欺被害を未然に防止されました。その功労をたたえ感謝の意を表します」2日に金沢中警察署で行われた感謝状贈呈式。詐欺被害を未然に防いだとして、金沢南郵便局の職員3人が表彰されました。 金沢南郵便局職員・宮川 博行 さ