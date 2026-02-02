別府大分毎日マラソン別府大分毎日マラソン（大分市高崎山・うみたまご前〜ジェイリーススタジアム）が1日に行われ、箱根駅伝で青学大の総合3連覇に貢献した黒田朝日（4年）が2時間7分3秒で3位に入った。一夜明けた2日、取材に応じた黒田は「次のオリンピックから狙っていけたら」と確かな手応えを感じていた。レースで黒田は、昨年の東京世界陸上日本代表で青学大の先輩でもある吉田祐也（GMOインターネットグループ）とデッ