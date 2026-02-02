木村義雄さんの公式サイトより 2022年7月の参議院選挙の比例代表で次点だった自民党の木村義雄さん(77)が繰り上げ当選しました。 自民党の参議院議員が今回の衆院選に立候補して自動失職し、木村さんが繰り上げ当選しました。 香川県出身の木村さんは、衆院議員を7期、参院議員を1期務め、厚生労働副大臣などを担当しました。